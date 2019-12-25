Жертвами стали двое жителей Партизанска.

Обгоревшие тела двух жителей Приморья нашли в лесу. Об этом рассказали представители регионального управления Следственного комитета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ. Известно, что трупы обнаружены около улицы М. Попова в селе Хмельницкое Партизанского городского округа. Этот населенный пункт находится на правом берегу реки Тигровая.

В лесном массиве обнаружены тела двух мужчин с многочисленными следами термического воздействия открытого пламени. пресс-служба СК РФ по региону

Человеческие останки лежали в кострище. Следствие считает, что жертв убили. В 30 метрах от места трагедии найден автомобиль одного из погибших. В настоящее время оперативники уже установили личности. Ими являются 45-летние местные жители. Рассматриваются несколько версий произошедшего.

Расчленённое тело женщины обнаружили в Томске.

Фото: Вконтакте/Владивосток