Петербуржец облил жену бензином, а после угрожал поджечь ее и квартиру

Супруга отказалась дать ему 2000 рублей. Поэтому он решил действовать основательно.

В Калининском районе Петербурга 44-летний мужчина 20 апреля облил жену бензином, а после этого угрожал поджечь ее и квартиру. Таким способом он хотел получить от супруги две тысячи рублей. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник.

Женщина сама обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Муж схватил жену за волосы, облил ее и вещи бензином. На следующий день сам подозреваемый оформил явку с повинной. Он рассказал, что находился в эмоционально-возбужденном состоянии из-за того, что жена отказалась дать ему денег на личные нужды. При этом свои угрозы он исполняться не собирался. Он после получения денег уехал по делам. Мужчина признал свою вину.

Ранее мужчина был судим за наркотики. Также он является человеком, который употребляет и сейчас – предположительно, денег у супруги он требовал именно на запрещенные вещества. Возбуждено уголовное дело по статье за угрозу убийством.

Ранее девушка подожгла машину бывшего парня на проспекте Стачек.

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