Девушка подожгла машину бывшего парня на проспекте Стачек

У "Мазды" выгорела крышка багажника, фонарь и бампер.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 11 марта в полицию поступил звонок.

Сообщалось, что во дворе дома №192 по пр. Стачек горит автомобиль.

В результате возгорания у "Мазды" выгорела крышка багажника, фонарь и бампер. Известно, что пострадавших нет.

13 марта сотрудники полиции задержали женщину у д. №10 по ул. Костюшко. Она призналась, что облила автомобиль бензином и подожгла, считая что он принадлежит её бывшему сожителю.

Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Ранее мы сообщили, что житель Ленобласти облил керосином и поджег свою жену.

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