В 2020 году на соцподдержку россиян потратили 10 трлн рублей

Это на 1,5 трлн рублей больше, чем в 2019 году.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в прошлом году объем мер соцподдержки составил более 10 трлн рублей. Это на 1,5 трлн рублей больше, чем в 2019 году.

По словам Антона Котякова, в 2020 году Пенсионный фонд России (ПФР) предоставил 28 млн семьям с детьми выплаты.

"Это было сделано в короткие сроки, своевременно и достаточно удобно. При этом, хотел бы отметить, что общая сумма расходов на эту задачу превысила 650 млрд рублей", - сказал министр.

Напомним, что президент России Владимир Путин с апреля по июнь 2020 года предложил семьям с детьми до трех лет выплачивать по 5 тыс. рублей. А вот семьям с детьми от трех до 16 лет выплачивали по 10 тыс. рублей. Позже стало известно, что семьям с детьми до 16 лет положена еще одна выплата в 10 тыс. рублей.

Фото: ВКонтакте / Правительство России