Объем грузоперевозок по сети РЖД составил более 1 млрд тонн в 2024 году

Олег Белозеров рассказал о причинах, которые влияют на показатели доставки грузов.

Объем грузоперевозок по сети "Российских железных дорог" в 2024 году составил почти один миллиард 200 миллионов тонн. Соответствующими статистическими данными поделился генеральный директор компании Олег Белозеров в беседе с журналистами телеканала "Россия 24". Эксперт считает впечатляющими такие показатели, но все же меньшими на четыре процента, чем фиксировалось в 2023 году.

Конечно же, нам хотелось бы везти больше, но есть и субъективные, и объективные причины. Вот одна из таких причин, почему иногда снижение погрузки происходит, – это хорошо для экономики, ну и хорошо для российских железных дорог. Олег Белозеров, глава РЖД

Специалист заметил, что контейнерные и нефтеналивные грузы – более легкие. Количество поездов для их доставки необходимо такое же, хотя сам товар более дорогостоящий и везется на те же расстояния, что и остальные грузы. Прежде всего речь идет об экспорте продукции. Таким образом РЖД увеличивают свою выручку, а также поднимают валовый продукт государства. Тяжелые низкодоходные грузы, к которым существуют ограничения по провозу, "выпадают", по словам Олега Белозерова, в связи с определенными причинами. Также на снижение объемов грузоперевозок повлияли недоговоренности между грузоотправителями и представителями одного из морских портов на Азово-Черноморском побережье.

Белозеров назвал самые востребованные ж/д направления у россиян в 2024 году.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ