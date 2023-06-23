Экс-президент США дал признательные показания в отношении антироссийских санкций.

Многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году. Такой информацией с журналистами американского телеканала CNN поделился бывший глава государства Барак Обама. Политик уточнил в программе, что он и бывший немецкий канцлер Ангел Меркель вынужденно привлекали европейских граждан, которые требовали и сопротивлялись тому, чтобы против Москвы было введено санкционное давление.

В Крыму было много русскоговорящих и была определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия <...>, даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной. Барак Обама, экс-лидер Белого дома

Напомним, что в начале декабря не менее громкое заявление сделала сама Ангела Меркель в интервью Zeit, назвав целью Минских соглашений попытку дать Украине время на усиление собственной армии. Европейская чиновница говорила о том, что все стороны договоренностей понимали, что проблема не решена и конфликт в регионе просто заморожен.

Путин: значимость нобелевских премий мира обесценена ее вручением таким людям, как Обама.

Фото и видео: YouTube / CNN