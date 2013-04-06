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Объявлены номинанты на литературную премию "Ясная Поляна"
Сегодня, 20:30
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IRINA_CHALKINA
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Объявлены номинанты на литературную премию "Ясная Поляна"

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На награду претендуют два романа и повесть.

Во вторник, 11 сентября, стали известны номинатны на литературную премию "Ясная Поляна". Об этом сообщили на пресс-конференции жюри конкурса.

Так, в шорт-листе присутствуют Мария Степанова за произведение "Памяти памяти", Александр Бушковский "Праздник лишних орлов" и Ольга Славникова "Прыжок в длину".

Отметим, что изначально кандидатов было около 40. 

Премия "Ясна Поляна" поддерживает традиции классической и актуальные тенденции современной русской литературы. В состав жюри премии, которое возглавляет праправнук писателя Владимир Ильич Толстой, входят известные российские писатели, литературные критики и общественные деятели. Этот конкурс учрежден в 2003 году музеем-усадьбой Льва Толстого. 

Победитель премии получит награду в размере 3 млн рублей.

Фото: официальный сайт "Ясная поляна"

 

Теги: лев толстой , премия ясная поляна , ясная поляна
Категории: Лента новостей Новости России Культура

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