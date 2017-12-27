Показали логотип празднования 315-летия Петербурга

Во время празднования Нового года в Северной столице показали логотип, с которым город будет праздновать свой 315-летний юбилей.

В новогоднюю ночь объявили победителя конкурса на логотип 315-летия со дня основания Петербурга. Эту дату будут праздновать в Северной столице в этом году.

Победил логотип Анна Колесенко. В своей работе она использовала узнаваемые образы главных достопримечательностей Петербурга: Купол Казанского собора, Исаакиевский собор, Медного всадника, мосты, зайца и пушку Петропавловской крепости,

Говоря о цветовом решении, я старалась не использовать красные цвета, потому что все же они совсем не наши. Наши цвета – это оттенки синего, приятный зеленый, желтый, как символ радушия и гостеприимства Анна Колесниченко, автор логотипа

Победивший вариеан используют как официальный символ на всех мероприятиях 315-летия со дня основания Санкт-Петербурга. Основные празднования пройдут в городе с 20 по 27 мая 2018 года.