О двухэтапном повышении тарифов ЖКХ положительно высказался эксперт

С 1 января 2019 года тарифы коммунальных услуг возрастут на 1,7%, а с 1 июля (дата индексации стоимости коммунальных ресурсов) на дополнительные 2,4%. Эту инициативу Минфин согласовал в своем письме в Минэкономразвития без замечаний. Минэкономразвития, в свою очередь, подеркивал достоинства двойной индексации тарифов. Они заключаются в возможности синхронизировать налоговое (повышение НДС на 2% с 1 января 2019 года) и тарифное законодательство, а также не позволит совокупное повышение тарифов ЖКХ выше целевого показателя инфляции.
Собеседник ФБА "Экономика Сегодня", эксперт Высшей школы госуправления Центра передовых технологий РАНХиГС, специалист в сфере правового регулирования ЖКХ Игорь Кокин, отмечает, что введение инициативы поддерживает прежний баланс в тарифообразовании на услуги ЖКХ. Двухэтапный способ индексации позволит сэкономить гражданам денежные средства и не даст потерять прибыль ресурсообеспечивающим компаниям.
"Закон однозначно предписывает, что тариф для населения должен быть четко экономически обоснован, потому требовать что-то свыше 2% "выпавших" доходов снабжающие организации не могут в принципе. Регуляторы отталкивались от экономических реалий и установили еще более жесткие рамки – они в принципе ежегодно стараются минимизировать рост тарифов, но так, чтобы поставщики ресурсов получили прибыль и продолжали работать. То есть система сбалансирована.
Сейчас компании включат особый механизм повышения в рамках все тех же утвержденных 1,7%, за которые они выйти не могут. В каждом регионе оценят потери каждой ресурсоснабжающей компании и распределят повышение по справедливой схеме. Где-то повысят больше тариф на газ, меньше – на тепло, в других субъектах сильнее вырастет цена на энергию и практически не изменится стоимость холодной воды. В итоге прибыли перераспределятся так, что потребитель не пострадает, а снабжающие организации компенсируют убытки.
Потребитель защищен предельным индексом повышения цен. Но действующее постановление правительства гласит, что если цены организаций вырастут, а потребитель их не платит, то разницу обязаны компенсировать субъекты федерации из своих бюджетов. Но у регионов нет на это средств, и выходом стал двухэтапный рост тарифов. В итоге общая плата повысится на заветный показатель инфляции, и потребитель не переплатит."
- Игорь Кокин