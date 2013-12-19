О двухэтапном повышении тарифов ЖКХ положительно высказался эксперт

По его мнению, граждане сэкономят свои средства из-за двухэтапного пути введения инициативы

С 1 января 2019 года тарифы коммунальных услуг возрастут на 1,7%, а с 1 июля (дата индексации стоимости коммунальных ресурсов) на дополнительные 2,4%. Эту инициативу Минфин согласовал в своем письме в Минэкономразвития без замечаний. Минэкономразвития, в свою очередь, подеркивал достоинства двойной индексации тарифов. Они заключаются в возможности синхронизировать налоговое (повышение НДС на 2% с 1 января 2019 года) и тарифное законодательство, а также не позволит совокупное повышение тарифов ЖКХ выше целевого показателя инфляции.

Собеседник ФБА "Экономика Сегодня", эксперт Высшей школы госуправления Центра передовых технологий РАНХиГС, специалист в сфере правового регулирования ЖКХ Игорь Кокин, отмечает, что введение инициативы поддерживает прежний баланс в тарифообразовании на услуги ЖКХ. Двухэтапный способ индексации позволит сэкономить гражданам денежные средства и не даст потерять прибыль ресурсообеспечивающим компаниям.