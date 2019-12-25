В Выборгском районе обсудили вопросы безопасности населения

Цель – повышение готовности реагирования на ЧС органов местного самоуправления, обеспечение первичных мер по безопасности и защита населения.

Вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения обсудили на совещании глав администраций городских и сельских поселений Выборгского района. С докладом выступила руководитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Ольга Воронина. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Ольга Воронина проанализировала работу МО с ЕДДС Выборгского района и отметила, что сложившаяся практика позволяет своевременно осуществлять сбор, обработку, анализ информации и оповещение в случае нештатной ситуации.

Нужно добиться не только своевременного направления информации, но и четкого результата по ней. Ольга Воронина, руководитель ЕДДС

Цель – повышение готовности реагирования на ЧС органов местного самоуправления, обеспечение первичных мер по безопасности и защита населения. В числе лучших муниципальных образований по оперативному реагированию – Полянское и Каменногорское поселения.

Ранее администрация Выборгского района потребовала от УК следить за состоянием жилых домов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО