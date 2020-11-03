О Горшке из группы "Король и шут" могут снять сериал

В данный момент проводится кастинг. Релиз сериала запланирован на 2022-й год.

Судьба музыканта российской панк-группы "Король и шут" Михаила Горшенёва может стать сюжетом сериала. Об этом на платформе "Кинопоиск" сообщили порталу "РБК Стиль". Проект планируется посвятить истории становления рок-команды.

Одним из продюсеров сериала должен стать вокалист группы и автор песен Андрей Князев. Создатели проекта уже заручились поддержкой родственников фронтмена коллектива. Режиссером проекта будет Рустам Мосафир ("Шаман", "Гусар"), автором сценария числится Дмитрий Лемешев ("Околофутбола", "Контакт").

Лидер рок-группы "Король и шут" Михаил "Горшок" Горшенёв погиб в ночь на 19 июля 2013 года в Петербурге. Группа была основана в 1988 году восьмиклассниками 147-ого ленинградского училища Михаилом Горшеневым, Александром Балуновым и Александром Щиголевым под названием "Контора". Позже к ней присоедилился Андрей "Князь" Князев. В 1990 году ее переименовали в "Король и Шут".

Фото: Piter.tv