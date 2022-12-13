ООН заявила о важности продления зерновой сделки

Мартин Гриффитс рассказал о важности реализации черноморской инициативы.

Заместитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о важности продления зерновой сделки между Украиной и Россией. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Он призвал работать над продлением черноморской инициативы, важной для обеспечения продовольственной безопасности. Этот проект замгенсека назвал "имеющей решающее значение".

Черноморская зерновая инициатива позволяет экспорту продовольствия продолжать достигать глобальных цепочек поставок, что помогает снижать цены и поддерживать важный источник поставок пшеницы для Всемирной Продовольственной Программы. Мартин Гриффитс, замгенсека ООН

Эксперт пояснил, что ООН также будет продолжать давить на РФ и Украину, Запад с целью содействия экспорту продовольствия и удобрений, в том числе аммиака. Замгенсека ООН Гриффитс посетит Афганистан в свете ограничений в отношении женщин.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций