ООН заявила, что оказание гуманитарной помощи в секторе Газа практически невозможно

Мартин Гриффитс сообщил о катастрофе в палестинском анклаве.

Всемирная организация практически не может оказывать гуманитарную помощь местному населению из сектора Газа, а расширение операции еврейского государства на юге палестинского анклава на Ближнем Востоке только осложнит и без того напряженную ситуацию. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заместитель генерального секретаря Антониу Гутерриша по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Эксперт пояснил коллегам, что сотрудники практически лишены доступа к городк Хан-Юнис. При этомколичество грузовиков, которые пересекают контрольно-пропусной пункт "Рафах" и "Керем-Шалом" немного увеличилось. Однако одни только гуманитарные поставки не могут удовлетворить потребности более двух миллионов жителей региона.

Мы не можем заменить коммерческий сектор в Газе. Расширение списка запрещенных предметов означает, что мы не можем доставлять то, что необходимо для восстановления жизненно важной инфраструктуры. Мартин Гриффитс, замгенсека ООН

ООН заявила о ведении Израилем боев в Газе почти без учета последствий для гражданских.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций