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ООН не участвует в разработке украинских резолюций о мире и трибунале

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Стефан Дюжаррик рассказал о том, что в проект вовлечены отдельные страны-члены ООН.

Официальный представитель генерального секретаря ООН заявил о том, что Всемирная организация не участвует в разработке проектов украинских резолюций о мире и судебном трибунале против России. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга сделал пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. Он пояснил, что в данный процесс вовлечены конкретные страны-члены.

Мы не вовлечены в переговоры о резолюциях.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что первый заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины Эмине Джапарова сообщила прессе о том, что страна в 2023 году вынесет на обсуждение проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании специального судебного военного трибунала над Россией. Дипломат отметила, что работу будет вести украинский постоянный представитель при Всемирной организации Сергей Кислица.

Представитель ООН отказался комментировать слова Олланда и Меркель о Минских соглашениях.

Фото и видео: Организация Объединенных наций

Теги: военные преступления, мирный саммит, оон, стефан дюжаррик, судебный трибунал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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