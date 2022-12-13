ООН не участвует в разработке украинских резолюций о мире и трибунале

Стефан Дюжаррик рассказал о том, что в проект вовлечены отдельные страны-члены ООН.

Официальный представитель генерального секретаря ООН заявил о том, что Всемирная организация не участвует в разработке проектов украинских резолюций о мире и судебном трибунале против России. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга сделал пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. Он пояснил, что в данный процесс вовлечены конкретные страны-члены.

Мы не вовлечены в переговоры о резолюциях. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что первый заместитель главы внешнеполитического ведомства Украины Эмине Джапарова сообщила прессе о том, что страна в 2023 году вынесет на обсуждение проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о создании специального судебного военного трибунала над Россией. Дипломат отметила, что работу будет вести украинский постоянный представитель при Всемирной организации Сергей Кислица.

Представитель ООН отказался комментировать слова Олланда и Меркель о Минских соглашениях.

Фото и видео: Организация Объединенных наций