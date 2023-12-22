ООН сообщила о противоречии праву заявлений Израиля о принудительном переселении из Газы

Мартин Гриффитс напомнил о важности соблюдения международного права.

Всемирная организация сообщила о противоречии праву заявлений руководства еврейского государства о принудительном и насильственном переселении палестинского населения из Сектора Газа. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заместитель генерального секретаря Антониу Гутерриша по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Дипломат встревожен высказываниями израильских политиков. В ООН добавили, что лица, перемещенные из Газы, должны получить разрешение на возвращение домой, как это прописано в международном праве.

В этом контексте мы глубоко встревожены недавними заявлениями израильских министров относительно планов по поощрению массового перемещения гражданского населения из Газы в третьи страны. Мартин Гриффитс, замгенсека ООН

ООН заявила, что оказание гуманитарной помощи в секторе Газа практически невозможно.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций