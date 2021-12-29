ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

Российская столица заняла также I место по показателю развития инфраструктуры, обогнав Лондон и Париж.

Организация объединенных наций признала Москву лучшим мегаполисом мира по показателям "развитие инфраструктуры" и "качество жизни". Это следует из предварительных данных рейтинга "Индекс процветания городов", опубликованного в рамках программы UN-HABITAT.

Так, российская столица заняла первое место по показателю развития инфраструктуры. У нее 83,2 балла. За Москвой следует Лондон (75,9), а замыкает тройку лидеров Париж (76,3).

В показателе "качество жизни" Москва также первая – 68,3 балла. Столицы Великобритании и Франции так же заняли два других места – 61,59 и 57,16 соответственно.

Согласно опубликованным данным, Москва находится на III месте из 29 мегаполисов мира. Ее обогнали Сингапур и Торонто (Канада). Помимо вышеуказанных показателей также учитывались параметры "равенство и интеграция в жизнь общества", "продуктивность экономики", "экологическая устойчивость" и "городское управление и законодательство".

Полная версия рейтинга увидит свет 31 марта.

Ранее мы сообщали, что российские миллиардеры с начала года потеряли 18 млрд долларов.

Фото: Piter.tv