ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

Организация объединенных наций признала Москву лучшим мегаполисом мира по показателям "развитие инфраструктуры" и "качество жизни". Это следует из предварительных данных рейтинга "Индекс процветания городов", опубликованного в рамках программы UN-HABITAT.
Так, российская столица заняла первое место по показателю развития инфраструктуры. У нее 83,2 балла. За Москвой следует Лондон (75,9), а замыкает тройку лидеров Париж (76,3).
В показателе "качество жизни" Москва также первая – 68,3 балла. Столицы Великобритании и Франции так же заняли два других места – 61,59 и 57,16 соответственно.
Согласно опубликованным данным, Москва находится на III месте из 29 мегаполисов мира. Ее обогнали Сингапур и Торонто (Канада). Помимо вышеуказанных показателей также учитывались параметры "равенство и интеграция в жизнь общества", "продуктивность экономики", "экологическая устойчивость" и "городское управление и законодательство".
Полная версия рейтинга увидит свет 31 марта.
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Фото: Piter.tv
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