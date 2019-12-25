ОНФ рассказал Путину об отсутствии лекарства от COVID-19 в 85% аптек

В 45% точек отсутствуют антикоагулянты.

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов рассказал президенту России Владимиру Путину об отсутствии лекарства от COVID-19 в 85% аптек. Речь идёт о препарате фавипиравир. Об этом пишет РБК.

По словам Кузнецова, ОНФ ведёт мониторинг наличия лекарств в российских аптеках во время пандемии коронавируса. Он рассказал, что активисты опросили 3,5 тысячи аптек. Кузнецов подчеркнул, что многие граждане сталкиваются там с дефицитом — и это является серьёзной проблемой.

Самый востребованный препарат — "Фавипиравир", — полностью отсутствует в 85% аптек. Михаил Кузнецов, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта

Он отметил, что в 45% точек отсутствуют антикоагулянты, которые выписывают врачи. Самый востребованный антибиотик Левофлоксацин не найти во 73% аптек.

Ранее Путин призвал увеличить число вакцин, выпускаемых в гражданский оборот.

Фото: pixabay.com