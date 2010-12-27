Пошумим: в пятницу ОМОН на Думской заставил всех понервничать

В Петербурге ночью ОМОН обошел самую громкую улицу по пятницам. Думская таких гостей не ждала.

В Санкт-Петербурге вечером 8 декабря на Думскую улицу, где находится огромное количество баров и кафе, заявились около десяти автомобилей полиции.

На "шумное" место около 23.00 прибыл ОМОН, а также правоохранительные органы, которые были вооруженные табельными пистолетами. Кроме того, некоторые СМИ сообщают о том, что на Думской дежурил передвижной пункт медицинского освидетельствования.

Сотрудники полиции начали обходить бары вместе с ОМОНовцами со словами "Начнем со "Скандала"! Всех выпускать, никого не впускать". В заведении Scandal сотрудники заблокировали дверь изнутри, от чего поситетли пришли в шоковое состояние.

По предварительной информации следует, что к зачистке привели множество жалоб от местных жителей.

Фото: "ВК" - "Двач новости", пользователь Макс Максимов