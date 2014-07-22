В ОАЭ в 50-градусную жару вызвали искусственный дождь

В стране испытали специальные технологии искусственного вызова дождей.

Ученые Эмиратов призвали дождь в пустыне. С помощью технологий специалисты испытали искусственный вызов осадков. После этого пустыню в ОАЭ буквально залило, хотя в дневное время в стране наблюдается 50-градусная жара.

Дожди выпали к северу от поселка Хатта в Хаджарском горном массиве, в районах Вади аль-Хилю, Кальба роуд и Хувайлат, пишет местный портал.

Как сообщают РИА Новости, дроны вызвали дождь с помощью электрических разрядов в облаках без использования химических средств. Испытания провела академия SANAD в Дубае совместно с учеными британского Университета Рединга.

Ранее стало известно, что автономные дроны помогут искать людей, потерявшихся в лесу.

Видео: Telegram / РИА Новости