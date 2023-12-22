Нуланд: США не выводят войска из Сирии

В Госдепе США оценили работу с Турцией по вопросу борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке.

Американская администрация не выводит собственные войска из Сирии. Соответствующее заявление сделал заместитель государственного секретаря США Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд. Ранее издания Al-Monitorи Foreign Policy опубликовали статьи о том, что Вашингтон рассматривает возможность полного вывода американских войск из страны Ближнего Востока. Сейчас власти ведут обсуждения того, на каких условиях может быть осуществлен данный процесс.

Прежде всего, позвольте мне прояснить ситуацию: США не выводят войска из Сирии. Как показали трагические события в церкви в Стамбуле - и мы выражаем соболезнования тем, кто там погиб боевики все еще активны во многих местах. Виктория Нуланд, замгоссекретаря США

Замгоссекретаря США подчеркнула, что Вашингтону и Анкаре важно сейчас как никогда укрепить взаимное сотрудничество по борьбе с международным терроризмом. В качестве трагического примера Виктория нуланд привела атаку на американские силы в Иордании, которая унесла жизни нескольких солдат.

Эксперты прокомментировали визит Виктории Нуланд в Нигер.

Фото и видео: YouTube / CNN TÜRK