США увидели заинтересованность России в диалоге по гарантиям безопасности

Вашингтон намерен решить все разногласия с Москвой путем дипломатии.

Соединенные Штаты видят заинтересованность России в диалоге по ответам Вашингтона на предложения по безопасности. Об этом в эфире телевизионного канала CBS заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

По ее словам, Вашингтон намерен решить все разногласия с Москвой путем дипломатии и за счет контроля над вооружениями.

Как вам известно, мы направили России наши дипломатические предложения <…> И мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям. Виктория Нуланд, замгоссекретаря США

Американский чиновник также в очередной раз призвала Россию прекратить "эскалацию конфликта с Украиной".

Ранее Нуланд назвала бессмысленным введение превентивных санкций против РФ.

Видео: YouTube / Face the Nation