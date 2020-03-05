Молодые сожители устроили разборки с ножом во время пьяной ссоры в Петербурге

Девушка ударила своего парня ножом, в результате его забрала скорая помощь.

Во вторник, 8 июня, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Мариинской больницы. Медики рассказали о госпитализации 20-летнего парня с ножевым ранением. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Молодого человека увезли в больницу из квартиры дома на 10-й Советской улице. По подозрению в совершении преступления задержана 18-летняя петербурженка. Установлено, что в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, девушка ударила своего сожителя ножом в грудь.

Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающим ранением грудной клетки слева и геморрагическим шоком. В отношении задержанной составлен протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что ссора двух соседок в Ленобласти закончилась ножевым ранением.

Фото: Piter.TV