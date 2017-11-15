Новосибирский маньяк за 7 лет убил и расчленил 19 женщин

Появились подробности громкого дела серийного убийцы.

Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области завершено расследование громкого уголовного дела серийного убийцы, 52-летнего местного жителя Евгения Чуплинского.

В ходе следствия было установлено, в период с осени 1998 года по июль 2005 года Чуплинский на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами в возрасте от 18 до 31 лет с целью провести совместно досуг. После того, как девушки и молодые женщины соглашались, злоумышленник приезжал с жертвой в безлюдное место, где и совершал убийства. С целью сокрытия преступлений тут же расчленял тела, а останки каждой из жертв оставлял в разных местах областного центра и его окрестностях.

В 2016 году в ходе непрерывных экспертиз было установлено совпадение генотипа с биологическим образцом Чуплинского, который ранее проверялся на причастность к преступлению против личности. 23 апреля Евгений Чуплинский был задержан.

На протяжении нескольких лет следователи совместно с сотрудниками угрозыска проводили ежедневную работу, которая направлялась на установлении личности маньяка. На причастность к преступлению было проверено около 5 тысяч мужчин, опрошено около 8 тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз. В рамках расследования проведены 12 обысков по местам жительства подозреваемого. Уголовное дело составляет 70 томов. В качестве вещественных доказательств по дело признано более 70 предметов. Со стороны обвинения по уголовному делу органами следствия заявлено более 200 свидетелей. Следствием собрана достаточная база. Обвинительное заключение состоит из 980 страниц и будет направлено в суд.

Видео: Piter.TV