Новосибирск: Серийного убийцу, убившего и расчленившего 19 женщин, приговорили к пожизненному

Следком опубликовал кадры оперативного видео, в котором преступник показывает как расправлялся с женщинами.

В Новосибирске состоялся суд над серийным убийцей Евгением Чуплинским, который убил и расчленил 19 женщин.

Свои чудовищные злодеяния мужчина, бывший милиционер, совершил в период с 1998 по 2005 годы. Чуплинский знакомился со своими жертвами на улицах города и предлагал им провести совместный досуг. Женщинам было от 18 до 31 год. После чего вывозил их на автомобиле в безлюдные места за город, где убивал их. Затем, чтобы скрыть преступления, расчленял жертвы и выбрасывал останки.

В ходе предварительных следственных мероприятий дал признательные показания и рассказал правоохранителям еще о двух эпизодах. Экспертиза признала подсудимого вменяемым, заявив, что Чуплинский полностью отдавал отчет своим действиям.

Суд приговорил Евгения Чуплинского к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. После оглашения приговора осужденный сказал журналистам, что будет обжаловать приговор.

Видео: Следственный комитет РФ