В Новосибирской области от коронавируса умерла новорожденная девочка

Диагноз был поставлен специалистами в результате судебно-медицинского исследования.

В Новосибирской области от COVID-19 скончалась новорожденная девочка. Об этом информирует региональный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что новорожденная скончалась в возрасте 0 месяцев. В штабе заявили, основной причиной смерти девочки стал коронавирус. Данный диагноз поставили специалисты в результате судебно-медицинского исследования.

Всего за прошедшие сутки на территории Новосибирской области вследствие заболевания COVID-19 умерли 13 человек. За весь период пандемии в регионе от коронавируса скончались 3 073 человека.

В инфекционных стационарах региона находятся 2 193 пациента, включая 37 детей. В реанимации находятся 255 человек, из которых 40 – под аппаратами искусственной вентиляции легких.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что испытания единой вакцины от коронавируса и гриппа в РФ начнутся в 2022 году.

Фото: Piter.tv