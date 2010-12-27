Эксперт: банки прощают долги для новых кредитов

Стремление банков накануне Нового года смягчить кредитные условия, избавить своих клиентов от выплаты неустойки и улучшить предложения по вкладам, продиктовано желанием получить максимум на розничном рынке. Такое мнение высказал финансовый аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

В канун Нового года российские банки, в том числе лидеры рынка, среди которых Сбербанк, ВТБ, "Газпромбанк", "Промсвязьбанк" и другие, предлагают разместить у них вклады на улучшенных условиях. По данным "Ведомостей", отдельные банки в честь Нового года решили простить своим клиентам долги. К примеру, акция "Связь-банка" предполагает полную отмену неустойки погасившим просроченные более чем на 30 дней выплаты по розничным кредитам. Похожая акцию проводится и в "Росгосстрах банке". Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



По мнению финансового аналитика компании "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, такое стремление банков продиктовано желанием получить максимум на розничном рынке.