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Новогоднее мультимедийное шоу ограничит движение в центре Петербурга
Сегодня, 16:43
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lesjasap
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Новогоднее мультимедийное шоу ограничит движение в центре Петербурга

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В центре города перекроют дорогу ради мультимедийного шоу на Дворцовой.

Представители пресс-службы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщают, что с завтрашнего дня и до 30 декабря в центре Петербурга вводится ограничение транспортного движения. Это произойдет из-за проведения мультимедийного предновогоднего шоу.
 
Сообщается, что с 16 до 23 часов вечера 28,29 и 30 декабря от Певческого моста до Дворцовой площади нельзя будет проехать. 
 
Также отметим, что во временные интервалы с  с 00.00 до 16.00 28 декабря, с 23.00 28 декабря до 16.00 29 декабря, с 23.00 29 декабря до 16.00 30 декабря и с 23.00 30 декабря до 10.00 31 декабря запрещены остановки автомобилей на вышеуказанном участке.
Теги: дворцовая площадь , мультимедийное шоу , ограничение движения , певческий мост
Категории: Новости СПб

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