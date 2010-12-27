Новогоднее мультимедийное шоу ограничит движение в центре Петербурга

В центре города перекроют дорогу ради мультимедийного шоу на Дворцовой.

Представители пресс-службы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщают, что с завтрашнего дня и до 30 декабря в центре Петербурга вводится ограничение транспортного движения. Это произойдет из-за проведения мультимедийного предновогоднего шоу.

Сообщается, что с 16 до 23 часов вечера 28,29 и 30 декабря от Певческого моста до Дворцовой площади нельзя будет проехать.

Также отметим, что во временные интервалы с с 00.00 до 16.00 28 декабря, с 23.00 28 декабря до 16.00 29 декабря, с 23.00 29 декабря до 16.00 30 декабря и с 23.00 30 декабря до 10.00 31 декабря запрещены остановки автомобилей на вышеуказанном участке.