В Металлострое откроют новое промышленное производство

Чиновники рассказали о планах по созданию нового предприятия в Колпинском районе.

В Правительстве Петербурга обсудили вопрос создания нового производства на территории поселка Металлострой Колпинского района. Ради строительства объекта чиновникам пришлось разрешить приватизацию одного из участков. Александр Беглов заявил, что новый завод позволит обеспечить местное население рабочими местами.

Мы как раз взяли с вами курс на создание новых рабочих мест, развитие производства и увеличение налогооблагаемой базы. Чем больше мы будем создавать производств, тем больше будет поступлений в казну прокомментировал ситуацию врио губернатора Северной столицы

На данный момент известно, что предприятие разместится по адресу Дорога на Металлострой,7. Общая территория завода составит 115,6 квадратных километров. Землю выкупает компания" Сиб-центр". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Фото: Piter.tv