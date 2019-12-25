Новый учебный год в школах РФ начнется в очном формате

Минпросвещения не рассматривает обучение школьников на "удаленке" на старте учебного года.

Новый учебный год в школах России начнется в традиционном формате. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства просвещения "Большая перемена".

Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения

По его словам, на данный момент министерство не рассматривает обучение школьников на "удаленке" на старте нового учебного года. Министр отметил, что 1 сентября является одним из самых важных событий для миллионов учащихся и преподавателей.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции для студентов не является обязательной. По ее словам, прививка от COVID-19 важна, потому что учащиеся, как активная часть населения, имеют множество контактов, а вакцинация позволит снизить риск заражения коронавирусом. Кроме того, привитые студенты повысят темпы вакцинации населения.

Ранее петербуржцам рассказали, как выбрать одежду для школьников.

Фото: pixabay.com