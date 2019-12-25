Петербуржцам рассказали, как выбрать одежду для школьников

Стоит помнить, что ребенок будет проводить в форме по 5-6 и более часов.

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора поделились рекомендациями по выбору школьной одежды. В пресс-службе ведомства напомнили, что ребенок будет проводить в форме по 5-6 и более часов.

В первую очередь стоит отказаться от покупки вещей из синтетики. Покупать одежду для школьников нужно из смесовых тканей с небольшим содержанием синтетических волокон. Одежда низкого качества может стать причиной различных заболеваний, в том числе, могут быть проблемы с кожей и простуда. Школьные вещи должны быть изготовлены из натуральных тканей.

При покупке следует внимательно изучить маркировку и обратить внимание на информацию об уходе за вещью. Для осени и весны лучше всего подходят хлопок и лен, для зимы – шерсть и кашемир. У одежды не должно быть резкого запаха.

Немаловажно, чтобы ребенку было удобно. Следует правильно подбирать размер и учитывать вкус самого школьника.

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