Новый стандарт питания в школах планируют утвердить в январе 2021 года

Деятельность операторов общественного питания должна соответствовать всем принятым нормативам, так как с помощью качественного питания можно улучшить общее состояние и здоровье учащихся. Такое мнение выразил начальник Управления социальным питанием Алексей Барабанщиков.

В октябре прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием учеников младших классов. Законопроект предлагает установить общие для российских школ правила организации качественного, безопасного и здорового питания учеников младших классов и отдельных групп школьников. В нем уточняются понятия качества пищевой продукции, а также характеристики безопасности и пищевой ценности.

Сегодня в пресс-центре газеты "Комсомольская правда" прошла конференция, в ходе которой участники обсуждали современную систему организации здорового питания учащихся. В роли экспертов выступили начальник управления социальным питанием Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков, председатель Всероссийского педагогического собрания, президент ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского" Валентина Иванова, а также представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Владимир Кулаков.

Участники мероприятия отметили важность обсуждаемой темы, тем более, что ранее были приняты серьезные поправки в Закон об образовании и Закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Инициатором этих поправок выступил президент России Владимир Путин. В ходе своего выступления во время Федерального послания в январе текущего года он поставил серьезные задачи перед сферой питания в целом, включая представителей пищеблоков и операторов школьного питания по всей стране.

Университет имени К.Г. Разумовского является ведущим пищевым учебным заведением страны. По заданию Министерства образования университет проводил мониторинг во всех регионах России. Если говорить о Санкт-Петербурге, то была проведена работа в 92 общеобразовательных учреждениях, главный упор был сделан на деятельности операторов общественного питания. В части контроля и ответственности усилия сотрудников университета были направлены именно на них, потому что именно они задействованы в предоставлении этих услуг школам.

Начальник управления социальным питанием Санкт-Петербурга Алексей Барабанщиков выразил благодарность руководству всех учебных заведений и всем операторам питания, которые тесно взаимодействовали в ходе мониторинга.

Они сами шли на контакт, в силу своей заинтересованности. Хочу отметить, что они совершенствуются и стараются улучшить существующее меню, исправить те недостатки, которые имеются. подчеркнул эксперт.

Рассуждая об основных тезисах утвержденного стандарта питания, Барабанщиков назвал основные цели, на которые он направлен. Он отметил, что деятельность Управления социального питания основывается на санитарных нормативах.

Были замечания по санитарно-гигиеническим требованиям, а также имелись вопросы к оборудованию. Нарушения были, но небольшие. Посредством питания можно улучшить здоровье и общее состояние детей, поэтому, кроме основных моментов, было важно не обделить вниманием деток с аллергическими реакциями и рядом других заболеваний. объяснил специалист.

Барабанщиков выразил надежду, что в январе будущего года единый стандарт будет уже утвержден на региональном уровне.

Сфера питания регулируется достаточно большим количеством нормативно-правовых актов. Мы постарались в один документ объединить всю информацию, которая связана с организацией питания. Это такой бренд-бук на 200 страницах, документ, в котором можно почерпнуть все, начиная с требований к продуктам, помещениям и персоналу, и заканчивая основными параметрами – как пропагандировать здоровое питание среди детей, как работать с представителями родительской общественности. Мы постарались, чтобы документ был максимально открыт, чтобы любое ответственное и заинтересованное лицо или компания могли посмотреть его, и получить достаточно развернутую и понятную информацию в сфере школьного питания. заключил Барабанщиков.

В ходе аудита организаций питания учащихся 92 школ Санкт-Петербурга в ноябре – декабре 2020 года ученые МГУТУ им. К.Г. Разумовского проанализировали деятельность исполнителей государственных контрактов на оказание услуг школьного питания, а также выяснили, как организован этот процесс.