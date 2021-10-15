"Очень крутые": СТС презентовал в Петербурге новый сезон

Зрителей ждет много новинок. В их числе сериалы "Марта", "Семейка", "Жена олигарха", шоу "Форт Боярд" и "Русский ниндзя".

В Петербурге состоялась презентация нового сезона телеканала СТС. Зрителям представили множество новинок. В их числе сериал "Жена олигарха" с Еленой Подкаминской в главной роли.

По сюжету эффектная жена олигарха Альбина Барвашина после исчезновения мужа вынуждена начать новую жизнь в российской глубинке. Она возглавляет обувную фабрику в провинциальном городке. Это единственное, что досталось ей в "наследство" от сбежавшего супруга. Премьера состоялась на СТС 11 октября.

Также на СТС вернулось знаменитое шоу "Форт Боярд". В этот раз ведущим проекта стал Сергей Бурунов. Участие в новом сезоне приняли Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Михалкова, Владимир Селиванов, Аристарх Венес, Валя Карнавал, Карина Кросс и другие. Всего ожидается выход 9 серий по 72 минуты каждая.

27 октября в 20:00 в эфире телеканала СТС состоится премьера одного из самых известных экстремальных шоу в мире "Русский ниндзя". Вести проект будут рэпер Моргенштерн, с Идой Галич и бывшим капитаном сборной России по регби Василием Артемьевым.

Съемки шоу стартовали в октябре в Олимпийском парке Сочи. Специально для проекта из Бельгии привезли и собрали сложнейшую полосу препятствий. Бороться за звание самого сильного героя будут участники со всей России, прошедшие масштабный кастинг.

Второй сезон "Полного блэкаута" с Сергей Светлаковым станет еще более мрачным. Ведущий продолжит будоражить воображение звездных участников, попавших в кромешную тьму. Участие во втором сезоне приняли Роза Сябитова, Юлия Барановская, Виктория Боня, Дава, Даня Милохин и др.

Также копилку премьер пополнят: сериал "Семейка" с Борисом Дергачёвым и Ольгой Дибцевой, "Марта" с юной звездой Витой Корниенко и комедия об альтернативной службе в цирке "Сальто-мортале". Зрителей также ждут продолжения любимых сериалов. В частности, на СТС покажут новый сезон спортивной драмы "Дылды" с Павлом Деревянко, комедию "Гости из прошлого" с Юрием Стояновым, "Корни" с Марком Богатырёвым и кулинарный ситком про друзей-поваров "СеняФедя".

Фото: пресс-служба СТС

Видео: Piter.TV