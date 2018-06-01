Новый сезон "Смешариков" выйдет 18 мая

Новый сезон детского мультсериала "Смешарики" выйдет 18 мая – через десять лет после выхода предыдущего.
Мультфильм представят снова в формате 2D, в новом сезоне покажут 52 эпизода о приключениях Нюши, Бараша, Лосяша и других персонажей. Также 27 апреля будет представлен новый сезон анимационного проекта "Малышарики".
Оба мультфильма станут доступны подписчикам онлайн-кинотеатра "КиноПоиск HD".
В День защиты детей, 1 июня 2018 года, проекту "Смешарики" исполнилось 15 лет.
Видео: КиноПоиск HD
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