Новый корпус горбольницы №33 в Колпино практически достроен

Разрешение на ввод объекта планируется получить в текущем марте.

В Колпино продолжается строительство нового лечебно-диагностического корпуса ГУЗ "Городская больница № 33" на Павловской улице. Здание рассчитано на 276 коек и имеет хирургический профиль. Осмотр корпуса провел 17 марта вице-губернатор Николай Линченко.

Объект готов уже на 98%, сейчас специалисты устраивают внутренние инженерные сети, выполняют отделочные работы и монтируют оборудование. Известно, что в больнице появятся отделения травматологии, хирургии и сердечно-сосудистой хирургии, функциональной диагностики, интенсивной терапии и реанимации, урологии и гинекологии, а также стационарное отделение скорой медицинской помощи, экстренный и плановый операционные блоки и вспомогательные подразделения.

Разрешение на ввод третьей секции, второго технологического этапа объекта планируется получить в текущем марте.

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Фото: пресс-служба Смольного