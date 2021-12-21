Новый корпус больницы Святого Георгия уже на 75% заполнен пациентами с COVID-19

В ближайшие дни корпус полностью будет заполнен больными коронавирусом.

В Петербурге меньше недели назад открылся новый корпус больницы Святого Георгия, а он уже на 75% заполнен больными COVID-19. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал главный врач медучреждения Валерий Стрижелецкий.

По словам главврача, стационар пока справляется с нагрузкой. Стрижелецкий заявил, что в ближайшие дни корпус полностью будет заполнен больными коронавирусом. Однако врачи не теряют надежду, что в начале года больница сможет перейти на плановый прием пациентов.

Напомним, корпус открылся 16 декабря. Шестиэтажный корпус-трансформер, способный во время пандемии из профильной больницы превращаться в инфекционное отделение, построили по примеру проекта Госпиталя для ветеранов войн в рекордные сроки – за девять месяцев.

В больнице будут функционировать хирургическое и неврологическое отделения, отделение пульмонологии, реанимации и интенсивной терапии, а также клинико-диагностическая лаборатория. Корпус рассчитан на 305 пациентов.

Фото: пресс-служба Смольного