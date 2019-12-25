Новый корпус больницы №33 в Колпино примет первых пациентов в феврале

Больница рассчитана на 276 койко-мест.

В Колпинском районе Петербурга продолжается строительство нового лечебно-диагностического корпуса ГУЗ "Городская больница № 33". Ход работ проверили вице-губернатор Николай Линченко, председатель Комстроя Игорь Креславский и управляющий Фонда капитального строительства Арзу Фаталиев. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Две секции корпуса, которые находятся на Павловской улице в Колпино, смогут принять первых пациентов уже в феврале. Больница рассчитана на 276 койко-мест. Там будут отделение скорой, травматологии, гинекологии и урологии, хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, реанимация, операционные. Там же оборудуют вспомогательные подразделения: постирочную, дезкамеру, участок обеззараживания отходов, административный блок и кислородно-газификационную станцию.

Медицинский объект был спроектирован и включен в Адресную инвестиционную программу еще 7 лет назад.

В Приморском районе может появиться медицинский квартал со стационарами и роддомом.

Фото: Piter.tv