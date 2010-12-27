Новый футбольный клуб "Ленинградец" начал сезон с победы

Они обыграли московский клуб «Локомотив-Казанка» со счетом 2:0.

Вчера состоялся первый тур "Олимп-Первенства России по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги" в зоне "Запад". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Клуб "Ленинградец", представляющий 47 регион, обыграл московский клуб "Локомотив-Казанка" со счетом 2:0. Голы во втором тайме забили Александр Петров (с пенальти) и Егор Корцов.

С таким боевым названием, как "Ленинградец", наш футбольный клуб не может играть плохо, и я уверен, что игроки команды сохранят такой же настрой на весь чемпионат. Поздравляю футболистов и болельщиков с заслуженной победой и открытием новой страницы в истории областного футбола. Александр Дрозденко, губернатор Лениниградской области

Ранее мы сообщали, что новый футбольный клуб "Ленинградец" будет тренироваться в Рощино.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области