Стало известно о возможной смене директора "Северной верфи"

Данное решение может быть связано с текущей "настройкой управленческой команды" в Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

Генеральный директор ПАО "Северная верфь" в Северной столице Игорь Орлов, планирует покинуть свой пост в ближайшие дни. Об этом информирует "Фонтанка" со ссылкой на свой источник в отрасли.

Данное решение может быть связано с текущей "настройкой управленческой команды" в Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). Однако официально никакие потенциальные перестановки не комментируются.

Предварительно прогнозируется, что на пост генерального директора может быть назначен бывший руководитель ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод", Михаил Ненюков, который работал на предприятии с сентября 2022 года. Ранее Ненюков руководил "Тверским вагоностроительным заводом" и также работал в концерне "Калашников" и корпорации "Роснано".

Ранее мы сообщили о том, что "Большой гостиный двор" назначил нового гендиректора.

Фото: пресс-служба "Северной верфи"