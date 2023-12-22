"Большой гостиный двор" назначил нового гендиректора

Бывшая гендиректор компании Элена Коршунова теперь занимает позицию советника топ-менеджмента.

АО "Большой Гостиный Двор" в Петербурге объявило о произошедших кадровых изменениях. На должность нового гендиректора площадки был назначен Арсен Оганян. Об этом информирует "Коммерсантъ".

Бывшая гендиректор компании Элена Коршунова теперь занимает позицию советника топ-менеджмента.

Напомним, что в 2022 году бизнесмен Максим Левченко продал более 10% своей доли в акционерном обществе "Большой Гостиный Двор". Новым владельцем компании стала Марина Иваненко, которая также является совладелицей ресторанов группы "Ginza".

Ранее мы сообщили о том, что военным комиссаром Петербурга назначили полковника Марата Урмансова.

Фото: ВКонтакте / Большой Гостиный Двор