"Большой гостиный двор" назначил нового гендиректора

АО "Большой Гостиный Двор" в Петербурге объявило о произошедших кадровых изменениях. На должность нового гендиректора площадки был назначен Арсен Оганян. Об этом информирует "Коммерсантъ".
Бывшая гендиректор компании Элена Коршунова теперь занимает позицию советника топ-менеджмента.
Напомним, что в 2022 году бизнесмен Максим Левченко продал более 10% своей доли в акционерном обществе "Большой Гостиный Двор". Новым владельцем компании стала Марина Иваненко, которая также является совладелицей ресторанов группы "Ginza".
Ранее мы сообщили о том, что военным комиссаром Петербурга назначили полковника Марата Урмансова.
Фото: ВКонтакте / Большой Гостиный Двор
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все