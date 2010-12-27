6 сентября в Приморском районе Петербурга откроется новый детский сад

В Приморском районе Петербурга уже завтра откроется детский сад, который рассчитан на 150 детей.

В Приморском районе Санкт-Петербурга состоится торжественное открытие детского сада, который находится на проспекте Испытателей, 24, корпус 2.

В новом детском саду три этажа, общая площадь здания - 4370 квадратных метров. В дошкольном учреждении есть медицинский отдел, бассейн, площадью 21 квадратный метр, залы для физических и музыкальных занятий, музей декоративно-прикладного творчества, игровая комната, комната Монтессори, ИЗО-студия, сенсорная комната. Сад готов принять 150 детей.

Заведующий детского сада является Светлана Базикало. Этот педагог имеет звание "Почетный работник общего образования Российской Федерации".