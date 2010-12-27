У метро "Купчино" построят новый автовокзал "Южный " за 4 млрд. рублей

В Московском районе через три года появится новый автовокзал, который разгрузит "Обводный канал".

Совет по инвестициям Санкт-Петербурга рассказал о вложениях в новых автовокзал около станции метро "Купчино". Специалисты отметили, что проект станет частью большого пересадочного узла. Его стоимость оценивают в 4,1 миллиард рублей.

Новый автовокзал позволит разгрузить пункт на "Обводном канале", который ежегодно принимает более 20 тысяч пассажиров. "Купчино" будет обслуживать новгородское, псковское и приволжское направления. Также петербуржцы смогут добраться до Прибалтики и Восточной и Центральной Европы. Ожидается, что вокзал "Южный "будет принимать по 12,5 тысяч человек каждые сутки.

Его мощности практически исчерпаны и в будущем не смогут справляться в должной мере с растущими транспортными потребностями. Ввиду перегруженности часть отправлений уже осуществляется вне территории автобусного вокзала Ирина Бабюк, Глава комитета по инвестициям

Строительство автовокзала займет 4,4 га территории Московского района. Пространство будет располагаться между улицей Юрия Гагарина и Витебским проспектом. В настоящее время правительство находится в поиске инвестора. В предложении заинтересованы китайские представители и местные компании. Смольный предложит ему заняться не только строительством самого здания вокзала, но и прилегающей инфраструктуры. Глава Комитета Ирина Бабюк рассказала, что окупаемость вложений предвидится через 11 лет после окончания работ по строительству. Возведение же здания займет три года.

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