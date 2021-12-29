Новый автобусный маршрут свяжет сразу четыре района Петербурга

Автобус будет делать остановки у шести станций метро.

С 1 июня в Петербурге появится новый автобусный маршрут, который свяжет между собой четыре района — Калининский, Выборгский, Петроградский и Василеостровский районы. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Трасса автобуса №249 будет начинаться у железнодорожной станции "Ручьи" и заканчиваться у метро "Приморская". Общественный транспорт будет останавливаться у "Лесной", "Петроградской", "Чкаловской", "Спортивной" и "Василеостровской".

Вместимость автобуса составит 80 пассажиров. Он будет курсировать с 05:30 до полуночи. Интервал движения — 10-11 минут в "часы-пик". В остальное время — от 15 до 15 минут и до 18 минут в позднее время.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на "Московской" после закрытия южного выхода сделали новую остановку автобуса до Пулково.

Фото: СПб ГУП "Пассажиравтотранс"