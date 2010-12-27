Новые законы для автомобилистов с осени 2018 года

Piter.TV рассказывает вам о нововведениях.

С осени 2018 года вступает в силу ряд новых законов, касающихся автомобилистов. Piter.TV рассказывает вам о нововведениях.

Пьяных водителей ждет реальный срок

Депутаты Законодательной думы предлагают внести изменения в статью 264 ч.1. Если водитель уже был лишен прав и повторно попался сотрудникам ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить уголовная ответственность. Нарушителей ждет лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тысяч рублей.

С помощью мобильного приложения можно будет сообщить о нарушении ПДД

В Кодексе об административных нарушениях тоже есть поправки. Благодаря специальному приложению теперь каждый желающий сможет сделать фото и видео и отправить их в уполномоченные органы. Таким образом, можно будет оперативно сообщить о нарушении ПДД.

За опасное вождение придется платить

В действующих правилах дорожного движения нет наказания за опасное вождение. В настоящее время в Думе хотят внести правки, согласно которым водителям придется заплатить штраф в пять тысяч рублей за опасное вождение.

Вырастут штрафы

За некоторые нарушения планируется повысить штрафы. Так, водителям, нарушившим проезд ж/д переезда, придется заплатить вместо 1 тысячи рублей пять. Возможно за это нарушение будут лишать прав на 3-6 месяцев. Повторное нарушение будет влечь за собой лишение прав на год.

Кроме того, будет увеличен штраф за вождение без водительского удостоверения. Теперь автомобилистам надо будет заплатить вместо 5-15 тысяч рублей до 30 тысяч рублей.

Будут штрафовать и беспечных родителей, которые оставляют своих детей одних в машине. Им придется заплатить пять тысяч рублей.

Техосмотр будут записывать на видео, а запись хранить в МВД

Поправки касаются и техосмотров. Теперь технический осмотр автомобиля будут записывать на видео, а запись передавать в МВД. Кроме того, диагностические карты будут заполняться в электронном виде. Управление автомобилем без ТО может грозить водителю штрафом, а за поддельную диагностическую карту и внесение недостоверных данных в единую базу будут сажать.

С этой осени будут введены новые тарифы ОСАГО

С этой осени изменятся тарифы ОСАГО, будет установлен новый тарифный коридор на 20 %. Максимальная сумма ставки составит от 4 118 до 4 942 рублей. Минимальная понизится с 3 432 до 2 746. Кроме того, изменится коэффициент по возрасту и стажу: вместо пяти пунктов будет до 55.

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