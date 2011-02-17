Новые технологии внедрят в систему ЖКХ в Петербурге

Цифровая трансформация ставит перед собой цель сделать город удобным для управления и жизни.

В Петербурге обсуждают новый этап цифровой трансформации, введение новых технологий в сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

За два дня эксперты из разных областей предложат свои идеи, как концепции, так и существующие примеры развития. Одним из примеров является новый тренд – город в шаговой доступности, то есть предоставление услуг через цифровые сервисы. Поскольку сфера ЖКХ устарела во многих аспектах, она нуждается в модернизации. По словам вице-губернатора Станислава Казарина, отсталость сферы во многом связана с пассивностью населения, ведь большое количество вопросов можно решить на уровне управляющей компании. По\тому специалисты ожидают, что горожане начнут участвовать в жизни города.

По итогам стратегической сессии "Цифровая прокачка региона. Санкт-Петербург" представят ряд проектов, которые внедрят в систему города. Все идеи вынесут на общественное обсуждение.

Ранее мы писали, что эксперт рассказала, сколько нужно денег для нормальной жизни в Петербурге.

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