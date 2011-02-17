Эксперт рассказала, сколько нужно денег для нормальной жизни в Петербурге

Минимальный бюджет для семьи из 3-4 человек составляет около 120 тысяч рублей.

В четверг, 29 июля, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Олеся Десятниченко рассказала Piter.tv, сколько денег потребуется семье, чтобы комфортно жить в Петербурге.

Если в семье 3-4 человека, то потребуется около 100-120 тысяч рублей. В случае, если семья планирует откладывать сбережения или улучшить жилищные условия, доход нужно увеличить еще в 1,5-2 раза. Три четверти россиян, в том числе петербуржцы, испытывают финансовые затруднения. Одной из причин является рост цен на товары народного потребления. Поэтому население пытается сократить расходы за счет экономии на одежде, продуктах, отдыхе, развлечениях.

Одной из стратегий выживания становится даунгрэйд: попытка заменить привычные продукты и услуги более бюджетными аналогами.

Несмотря на это, Северная столица вошла в топ-10 богатых регионов.

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