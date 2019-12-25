Новые случаи коронавируса зафиксированы в 8 районах Ленобласти

Ни одного зараженного не прибавилось в 9 оставшихся районах.

По состоянию на среду, 5 августа, коронавирусная инфекция была обнаружена у граждан в 9 районах Ленинградской области. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Беседы, Мурино, Веволожска, поселок имени Морозова, деревня Старая, Гарболово, Мяглово, Углово, Рощино, Приморск, Гатчины, Никольского, Вырицы, Коммунар, Больших Колпанов, Тихковиц, Кингисеппа, Котлов, Ивангорода, Мги, Большой Ижоры, Виллози, Выскатки.

Отметим, что за сутки заражения коронавирусом полностью избежали жители Бокситогорского, Волховского, Киришского, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, Тихвинского и Тосненского районов.

Ранее мы рассказали о том, что за последние сутки зарегистрировали 33 новых случая заболевания коронавирусом в Ленобласти.

Фото: Piter.TV