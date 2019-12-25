Новые случаи коронавируса зафиксированы в 11 районах Ленобласти

Болезнь затронула жителе 25 населенных пунктов.

По состоянию на пятницу, 4 сентября, в 25 населенных пунктах 11 районов Ленинградской области были обнаружены новые случаи COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Кикерино, Колчаново, Мурино, Всеволожска, Сертолово, Выборга, Первомайского, Советского, Светогорска, Каменки, Песочного, Ленинского, Рощино, Приморска, Гатчины, Высокоключевого, Лукашей, Кингисеппа, Усть-Луги, Киришей, Назии, Шума, Черемыкино, Приозерска, Тихвина.

Ранее мы рассказали о том, что в России зафиксировано 5 110 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: Piter.TV