Новые случаи COVID-19 обнаружены в 8 районах Ленобласти

Болезнь обнаружена у граждан из 27 населенных пунктов.

По состоянию на вторник, 11 августа, коронавирусная инфекция обнаружена у жителей 23 населенных пунктов 8 районов Ленинградской области. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Всеволожска, деревни Старая, Сертолово, Янино-1, Кудрово, поселка имени Свердлова, Щеглово, Разметелево, Романовки, Павлово, Рощино, Северной Самарки, садоводства Дунай, Кингисеппа, Ивангорода, Киришей, Бугодощи, Никольского, Тельмана, Коммунара, Подпорожья, Сланцев.

Отметим, что за сутки не было зафиксировано ни одного случая заболевания в 7 районах - Волховском, Выборгском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Приозерском и Тосненском.

Ранее мы рассказали о том, что за последние сутки в Ленобласти выявили 29 новых случаев заболевания COVID-19.

Фото: Piter.TV