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Новые правила: петербуржцев ждет ограничение движения по Лиговскому проспекту
Сегодня, 21:14
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IRINA_CHALKINA
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Новые правила: петербуржцев ждет ограничение движения по Лиговскому проспекту

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Новые ограничения из-за ремонтных работ вступят в силу уже с понедельника, 30 июля.

С понедельника, 30 июля в Петербурге ограничат движение в связи с ремонтными работами. Об этом сообщила государственная административно-техническая инспекция.

Так, из-за ремонта дорожного покрытия с 30 июля по 17 августа будет перекрыто движение  от Большой Морской улицы до улицы Якубовича.

На перекресток Малого проспекта Всасильевского острова с 12-13 линиями займутся ремонтом светофора, поэтому движение приостоновят с 30 июля по 28 августа в ночное время, с 22:00 до 7:00 утра.

И наконец, участок по Лиговскому проспекту от площади Восстания до 2-й Советской улицы будет закрыт  до 18 августа, в связи с ремонтом поребрика.

Фото: Pixabay

Теги: лиговский проспект , ограничение движение , ограничение движения петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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