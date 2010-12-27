Новые правила: петербуржцев ждет ограничение движения по Лиговскому проспекту

Новые ограничения из-за ремонтных работ вступят в силу уже с понедельника, 30 июля.

С понедельника, 30 июля в Петербурге ограничат движение в связи с ремонтными работами. Об этом сообщила государственная административно-техническая инспекция.

Так, из-за ремонта дорожного покрытия с 30 июля по 17 августа будет перекрыто движение от Большой Морской улицы до улицы Якубовича.

На перекресток Малого проспекта Всасильевского острова с 12-13 линиями займутся ремонтом светофора, поэтому движение приостоновят с 30 июля по 28 августа в ночное время, с 22:00 до 7:00 утра.

И наконец, участок по Лиговскому проспекту от площади Восстания до 2-й Советской улицы будет закрыт до 18 августа, в связи с ремонтом поребрика.

Фото: Pixabay