На "модных" улицах Петербурга появились новых 33 магазина одежды за год

Российские ритейлеры составляют 87% новых магазинов и успешно осваивают вакантные площади.

С января 2023 года на самых "модных" улицах Северной столицы появилось 33 новых магазина одежды. Примечательно, что большинство из них принадлежат российским брендам, которые заняли место ушедших из страны иностранных ритейлеров. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.

Как отмечают эксперты, в этом году центр Петербурга был наводнен разнообразными магазинами одежды, обуви и аксессуаров: количество таких торговых точек возросло вдвое по сравнению с 2021 годом, а также в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Российские ритейлеры составляют 87% новых магазинов и успешно осваивают вакантные площади.

Такой ситуации сопутствовало снижение вакантности коммерческой недвижимости на Большом проспекте Петроградской стороны, Невском проспекте и Большой Конюшенной улице. При этом, в декабре вакантность на Невском проспекте составила всего 4,5%.

Ранее мы сообщили о том, что в 2023 году петербуржцы потратили на онлайн-покупки более 340 млрд рублей.

Фото: Piter.TV